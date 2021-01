A Benevento assegnati oltre 18 milioni di euro per depuratore L'annuncio del sindaco Mastella: gli altri parlano, noi risolviamo i problemi della città

“Il Commissario Straordinario per la Depurazione, Maurizio Giugni, mi ha comunicato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con DD n. 160/2020, registrato dalla Corte dei Conti, ha assegnato al CSU 18.393.000€ per la realizzazione dell'intervento di depurazione dei reflui della città di Benevento, e che sono, pertanto, in grado di programmare l'intervento nella sua interezza". A comunicarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che annuncia: "Nella giornata di martedì, i progettisti saranno in città per un incontro operativo con i nostri tecnici e, nei prossimi giorni vedrò personalmente il Commissario Giugni. Con la realizzazione di questa opera la qualità della vita a Benevento salirà molto di più... mentre gli altri parlano, noi risolviamo problemi storici della città”.