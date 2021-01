Covid. "Non va come dovrebbe, a rischio riapertura scuole" Il primo cittadino Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza coronavirus

"La situazione del Covid in Italia ed anche da noi nel Sannio non procede come si sperava. Lunedì si aprono le scuole ma se la curva dovesse essere in salita e non consentire la giusta sicurezza, nulla mi vieterà, facendo appello alla mia coscienza ed agli scienziati del cts, di non aprire il resto".

Torna ad intervenire sull'emergenza coronavirus il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Aspettiamo i risultati delle feste. Il vaccino ci sta giocando. La variante inglese - ammonisce - aumenta la sua dilatazione anche nelle fasce giovanili. Mi auguro che tutto vada al meglio. Per intanto faccio mio l’appello del Papa a vaccinarsi come obbligo morale. Oggi, per intanto, si e vaccinata la regina Elisabetta".