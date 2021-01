Covid, entro oggi vaccinati i medici di base Procede la campagna. Milano (Ordine): tappa fondamentale

Si completerà probabilmente entro oggi la campagna vaccinale per i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, quelli di continuità assistenziale, i medici dell'Usca e gli specialisti ambulatoriali nel Sannio. “Una tappa fondamentale – spiega Luca Milano, vice presidente dell'ordine dei medici di Benevento e referente per la medicina di base - perchè proprio queste sono le categorie più a contatto con l'utenza. Non a casa proprio tra i medici di base si è purtroppo registrato il più alto numero di decessi per covid”.

Quindi Milano dettaglia: “Fortunatamente la campagna vaccinale qui a Benevento è già avviata presso il centro di via Minghetti ed entro oggi sarà completata. C'è un'ottima collaborazione con il management dell'Asl che ha percepito l'importanza di questa fase. Chiaramente completata questa fase tra 21 giorni seguirà la seconda dose”.

E riguardo, invece, alla possibilità di far somministrare i vaccini anticovid agli stessi medici di base Milano precisa: “La nostra Asl ha già chiesto ai medici di famiglia la disponibilità a fare da vaccinatori, ottenendo la disponibilità di gran parte dei medici di base. Sarebbe ideale gestire nel proprio studio la campagna vaccinale anti covid, come accade per quella antinfluenzale, basti pensare che in Italia in poco più di due medi i medici di famiglia hanno vaccinato oltre 8milioni di cittadini, ma è un po' prematuro pensare di fare lo stesso con il vaccino anticovid per le modalità di conservazione di cui necessita”.