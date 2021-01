Vaccini, priorità agli iscritti all'ordine dei medici La comunicazione dell'ordine

Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il Presidente Giovanni Pietro Ianniello – perché oggi, come OMCeO di Benevento, abbiamo condiviso con il Direttore Generale della ASL, Gennaro Volpe, la necessità di estendere la vaccinazione anti covid-19 a tutti i professionisti medici e odontoiatri, dei diversi ambiti di dipendenza, di convenzionamento, ma anche in regime libero professionale, con l’obiettivo di un più ampio contenimento della diffusione del contagio.

In tal modo si consente a tutti i medici e odontoiatri non solo di garantire ai cittadini le opportune prestazioni sanitarie, ma anche di svolgere l’ esercizio professionale in piena sicurezza.

A tal proposito, è stata inviata a tutti gli iscritti al nostro Ordine una e-mail con la quale sono invitati a comunicare alla segreteria (info@ordinemedicibenevento.it) la loro adesione alla vaccinazione entro le ore 12 di lunedì 11 gennaio 2021.

La adesione formale è indispensabile per redigere gli elenchi da inviare alla ASL, che provvederà a rimodulare l’offerta vaccinale, in modo da includere anche gli odontoiatri e tutti i liberi professionisti non convenzionati, che in prima battuta non erano stati previsti nelle stime regionali.