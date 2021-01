Mastella: impegno per i senza tetto. Ora centro per Alzheimer Il sindaco dal suo profilo facebook

"Vedo in giro in Italia e nel mondo persone, clochard, che muoiono per il freddo. Poveretti che dormono all’esterno delle abitazioni, assai spesso dimenticati dalla nostra società. Tra le cose di cui vado orgoglioso e che con la mia amministrazione abbiamo realizzato é quella di aver dato un luogo ai clochard della nostra città. Un luogo caldo e sicuro. Abbiamo quasi 23 posti letto. Quelli a Santa Maria degli Angeli, comunali e quelli da me inaugurati un mese e mezzo fa a viale principe di napoli dove ci sono 17 posti letto. Grazie alla croce rossa che in questa iniziativa collabora con noi e noi con lor. Ora debbo portare a termine il palazzo per i malati di Alzheimer. Già in programma. Lo debbo alle tante famiglie che con generosa dedizione si sacrificano per i loro cari, lo debbo alla memoria di mio padre per 7 anni afflitto da questa terribile malattia. Nel ricordo suo".