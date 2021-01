Covid: un decesso e un nuovo ricovero al San Pio Ma scende il numero dei positivi

Dopo una giornata decisamente nefasta, con 4 decessi al San Pio, anche ieri nel nosocomio beneventano si è spenta in area covid una persona residente nel Sannio. Come si evince dall'altro servizio in pagina, si tratta di una donna di 50 anni della città.

Nessun paziente dimesso dall'area covid, e restano 45 i degenti in questo settore: ciò vuol dire che un'altra persona è stata ricoverata al San Pio nella giornata di ieri per le complicanze del coronavirus.

E diminuiscono anche i casi a Benevento: da qualche giorno il trend delle positività nel Sannio è stabilmente sotto il 10 per cento del rapporto positivi/tamponi, un dato importante se si considera il ritorno a scuola di oggi, quantomeno per i bimbi delle prime due classi delle elementari e delle materne.