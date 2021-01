Covid, oltre 40 positivi in una casa di riposo L'annuncio del sindaco di Amorosi, Cacchillo

Torna la paura dei contagi da Covid19 nel Sannio. Sono risultati positivi al coronavirus trentanove pazienti degenti nella casa di riposo “Al Prata Residence” oltre a 2 operatori residenti ad Amorosi, che prestano servizio presso la stessa struttura.

"Si precisa - scrive sindaco del centro Sannita, Carmine Cacchillo che ha annunciato il caso- che trattasi di soggetti asintomatici e in buone condizioni di salute.

Nonostante ciò, insieme ai responsabili della struttura e alla ASL di Benevento che ringraziamo, abbiamo adottato tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza all’intera cittadinanza.

In quest’ottica - prosegue il primo cittadino - vi informeremo costantemente sull’evolversi della situazione.

Nel frattempo raccomandiamo atteggiamenti prudenti indossando sempre la mascherina, evitando assembramenti e inutili allarmismi.

È il momento della responsabilità di ciascun amorosino. Insieme ne usciremo".