Covid, altri quattro morti nei reparti del San Pio A perdere la vita un 58enne e un 78enne di Benevento un 74enne di Airola e un 86enne di Alvignano

E' tornato a salire, in maniera preoccupante, il numero dei decessi nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Quattro nelle ultime 24 ore. Di questi, tre persone del Sannio e un degente che era stato ricoverato in città ma era residente in un'altra provincia.

Si tratta di quattro uomini di 58 e 78 anni, entrambi di Benevento; un 74enne di Airola e un 86enne di Alvignano, della vicina provincia di Caserta.

Continua inesorabilmente ad allungarsi la lista dei decessi a Benevento a causa del coronavirus. In aumento costante anche i ricoveri. Altri quattro casi per i quali si è reso necessario il trasferimento d'urgenza presso i reparti del padiglione Santa Teresa.

Attualmente sono 52 i pazienti ricoverati. Di questi 43 sono della provincia di Benevento. Quattro i letti occupati in Terapia Intensiva, 12 in sub intensiva pneumologica; 9 in Malattie infettive, 17 in Medicina Interna; 8 in medicina d'Urgenza sub intensiva Covid e due persone nell'area di isolamento Covid annessa al Pronto Soccorso.

Una situazione non certo rosea che continua a mettere l'accento sulla pericolosità del virus.

Un solo paziente è stato dimesso tra ieri pomeriggio e questa mattina.

Sono ormai 185 i pazienti deceduti al San Pio da 11 mesi e mezzo a questa parte. A questi vanno aggiunti i decessi di altre persone avvenute al Fatebenefratelli, in casa e in altre cliniche attrezzate per il ricovero per coronavirus.