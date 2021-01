Studenti delle Medie in classe: caos e assembramenti Poco spazio dinanzi alle scuole e tutti in fila allo stesso orario per misurazione temperatura

Da questa mattina finalmente anche a Benevento gli studenti delle Scuole primarie di I Grado sono tornati in aula dopo mesi di stop a causa dell'emergenza sanitaria che ancora oggi, purtroppo, attanaglia il nostro Paese.

Migliaia di studenti delle Medie, dunque, questa mattina si sono ritrovati davanti agli edifici scolastici. Non sono mancate situazioni di assembramento registrate dinanzi ad alcuni istituti come testimoniano le fotografie fatte da alcuni nostri lettori davanti all'Istituto comprensivo Pascoli dove sono stati davvero tanti gli studenti che in attesa del suono della campanella e delle operazioni (misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani) preliminari si sono intrattenuti senza mantenere il dovuto distanziamento.

Una situazione registrata anche dinanzi ad altre scuole della città, come alla Moscati dove una mamma spiega: "Nessuno dice che i ragazzi non dovevano rientrare in classe, anzi... ma non così. Dopo mesi e mesi di sacrifici neanche un misero screening. Insegnanti e studenti catapultati in classi numerose. Gli insegnanti faranno lezione con la paura che uno dei loro ragazzi potrebbe essere positivo a questo maledetto virus. Avete chiuso le scuole con temperature estive dove era possibile aprire le finestre e le avete riaperte con temperature sotto lo zero. Mi auguro che tutto vada per il meglio. Serviva uno screening. Tante le mamme che come me sono deluse".

Per evitare questo tipo di problema nelle scorse settimane era stata avanzata anche l'ipotesi, poi accantonata, degli ingressi scaglionati. Fatto sta che centinaia di studenti che arrivano dinanzi alle scuole tutti allo stesso orario e non avendo uno spazio sufficientemente ampio per l'attesa, inevitabilmente si creano questo tipo di situazioni potenzialmente a rischio per i contagi.