Arco del Sacramento, ecco i primi gruppi turisti del 2021 A marzo in forma virtuale la Proloco all’ ITB Berlin: Fiera Internazionale del Turismo

Primi gruppi turistici in città e prossimi progetti per ripartire. La Pro loco Samnium di Benevento scalda i motori in vista delle prossime attività. E in attesa di poter riprendere appieno le iniziative di promozione turistica del territorio il presidente Giuseppe Petito annuncia: "In questi mesi di stop ai flussi e alle attività turistiche, la Proloco di Benevento Samium presieduta da Giuseppe Petito ha svolto un lavoro di squadra con una serie di operatori della filiera turistica per il rilancio del turismo. Per una migliore gestione strategica delle risorse sono state avviate alcune analisi del posizionamento comunicativo post-Covid e del sentiment, che permetteranno alla pro loco di indirizzare in modo efficace le prossime azioni di promozione e posizionamento del brand Benevento. Incontri web con molti Tour operator, Agenzie e proloco di varie regioni hanno evidenziato che il 2021 sia ancora un anno che privilegerà il turismo di prossimità per poi allungarsi magari verso il medio raggio. Difficile dire oggi quando si potrà tornare a visitare tra le varie regioni e anche dalle parti più lontane del mondo. Ma abbiamo deciso di fare presto per essere pronti nel momento in cui il mercato muoverà i suoi passi. La Proloco Samnium di Benevento sarà presente alla ITB 2021 che si terrà in forma virtuale dal 9 al 12 Marzo dalle 10:00 alle 18:00 ITB Berlin: Fiera Internazionale del Turismo. La ITB è la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo con oltre 180.000 visitatori tra cui 108.000 operatori dal mondo del turismo e 10.000 espositori da 180 paesi la ITB è la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo. Il convegno Market Trends & Innovations offre un'eccellente opportunità di analisi delle tendenze del mercato internazionale anche alla presenza di tutti gli anelli della catena, tra cui i Tour Operator, i motori di prenotazione online, le destinazioni, compagnie aeree e alberghi fino agli operatori di auto noleggio".

Intanto la Pro loco comunica che "ieri c'è stata la prima iniziativa turistica del 2021 con vari gruppi in Città nel pomeriggio provenienti da varie zone della Campania accompagnati dal tour operator Francesco Mercatelli di Napoli che insieme a Giuseppe Petito ha programmato una serie d’iniziative turistiche per inserire la Città di Benevento ovviamente rispettando tutte le normative sanitarie attualmente vigenti".