Rugby, prima vittoria stagionale per l'Ivpc Benevento Successo casalingo per i sanniti contro il Bari

Dopo la sosta natalizia riprende il campionato. A Pacevecchia vento da nord, aria tersa e temperatura rigida, campo in leggermente pesante. Il Benevento al 4’ subito in meta con Knadil che finalizza un carrettino avanzante formatosi da rimessa laterale. Dopo questa fiammata la partita ristagna a metà campo costellata da diversi falli ed errori di controllo del pallone. La gara sale di tono nel quarto d’ora finale. Al 34’ il Bari va in meta con una corale azione dei trequarti che ottengono la superiorità numerica al largo mettendo Pastore in condizione di segnare agevolmente. Il finale è dei beneventani che al 40’ giocano in velocità un calcio di punizione, effettuano alcuni passaggi veloci che liberano l’ala Carmine Russo per schiacciare in meta. Il primo tempo termina sul 12 a 5 in favore della squadra di casa.

Il secondo tempo si rivela spumeggiante e ricco di mete. Al 44’ meta di Castiello per il Bari. Pronta la risposta del Benevento: al 46’ Cioffi riceve il pallone ai 5 metri ed è abile a liberarsi con una finta dell’avversario e mettere a segno. Le azioni di gioco si susseguono con continui cambi di fronte. Al 65’, con uno svolgimento analogo alla prima, arriva la quarta meta dei sanniti ad opera di Knadil. Il Bari non è domo e col reparto dei trequarti imbastisce una veloce azione che spalanca la via della meta ad Amodio. Il Benevento capisce che bisogna levarsi di scià gli avversari e al 77’ un'azione corale dei trequarti è suggellata da un passaggio perfetto di Fusco per Attanasio che può concludere in meta. È il Bari infine che chiude le marcature: all’ 80’ Pastore segna la quarta meta per il punto di bonus.

Il Benevento ha giocato con attenzione e tenendo saldamente il comando delle operazioni. Il Bari ha sofferto in mischia e nelle rimesse laterali, ma ha messo in evidenza un efficiente reparto arretrato, sempre pronto ad incunearsi nella difesa avversaria.

Segnature: 4’ Knadil tr. Cioffi (7 a 0); 34’ Pastore (7 a 5); 40’ Carmine Russo 2002 (12 a 5); 44’ Castiello (12 a 10); 46’ Cioffi tr. Cioffi (19 a 10); 65’ Knadil tr. Cioffi (26 a 10); 73’ Amodio (26 a 15); 77’Attanasioi tr. Cioffi (33 a 15); 80’ Pastore tr. Castiello (33 a 22).

Benevento: Russo Carmine 2004, Russo Carmine 2002, Coppola, Ciampa Francesco, Carandente, Cioffi, Fusco, Cantone, Russo Claudio, Pagnozzi, Calicchio Arturo, D’Addio (cap.), Knadil, Pace, Ranaldo. In panchina: Zagarese, Calicchio L., Salierno, Marotta, Botticella, Sabella, Attanasio,

Allenatore: Annibale Fusco

Tigri Bari: Pastore, D’Addario, Ranieri, Castiello, Cirasola, Lambombarda, Ciffo P., Dall’Occo, Turker, Zizzo, Buonfantino, Ciffo G., Longo, Cataldp, Aloè, Zuccarello, Latino. In panchina: Piliero, Zonno, Pacello, Gallo, Amodio, Gilardino, Brunetti

.Alllenatore: Dario Stellato