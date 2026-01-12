Benevento subito in campo: mercoledì seduta a porte aperte La squadra si allenerà per tutta la settimana di mattina all'Imbriani

Come è ormai consuetudine la squadra giallorossa riprende subito la preparazione questa mattina in vista della partita di sabato al Vigorito contro il Casarano. Seduta regolare per chi non ha giocato, lavoro di scarico per chi ha preso parte alla sfida del Pinto. Appuntamento all'Imbriani alle 11.

Così si andrà avanti per tutta la settimana. La squadra inizierà sempre a lavorare alle 11 e lo farà sempre all'imbriani. In particolare la seduta di mercoledì 14 sarà quella a porte aperte a cui potranno assistere anche i tifosi giallorossi.

Venerdì 16 è già previsto il ritiro a Venticano nel pomeriggio, viso che sabato alle 14,30 c'è la sfida contro il Casarano dell'ex Gyamfi. Nelle file giallorosse sarà di nuovo disponibile Stefano Scognamillo.