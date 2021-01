Covid, aumentano i contagi. Scuole chiuse fino all'8 febbraio La situazione a Castelpagano. Diciannove nuclei familiari in isolamento

Contagi in aumento a Castelpagano dove il sindaco Giuseppe Bozzuto ha chiuso le scuole fino all'8 febbraio.

“Considerata la situazione epidemiologica attuale - covid-19 - che coinvolge la scuola e molteplici famiglie del comune di Castelpagano – ha spiegato il primo cittadino - in via cautelativa, al fine di evitare ulteriore diffondersi del contagio, ed in attesa di ulteriori approfondimenti dell’Asl sull’andamento generale del contagio e sugli alunni delle classi coinvolte, comunica la chiusura di tutti i plessi scolastici al 08/02/2021, fatte salve ulteriori e conseguenti determinazioni”.

Ancora ha poi comunicato la situazione emersa dai tamponi molecolari a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria del plesso di Castelpagano.

Dai 77 tamponi somministrati solo uno è risultato positivo e dunque con le positività precedentemente accertate sono 3 i contagi nelle scuole.

Sono invece 22 i casi positivi accertati con ben 19 nuclei familiari in isolamento. “I dati – commenta Bozzuto - evidenziano in maniera preoccupante la diffusione del contagio nella nostra comunità, pertanto, vi esorto a comportamenti responsabili e al rispetto delle regole nell’interesse di tutti”.