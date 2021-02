Riaperte le Scuole Superiori nel Sannio - FOTO Funziona piano anti assembramenti dinanzi agli istituti che hanno aperto porte in anticipo

Sembra sia filato tutto liscio. Questa mattina, in maniera scaglionata, ordinata e controllata miglia di studenti degli istituti secondari di secondo grado della città di Benevento e dei centri più grandi del Sannio hanno fatto ritorno in classe. Dopo mesi e mesi di didattica a distanza, in un anno interrotta solo un paio di settimane a settembre, da questa mattina il 50 per cento degli studenti sono tornati a scuola.

Ha funzionato in linea generale il piano antiassembramenti messo in campo dalla Prefettura con le forze dell'ordine. Scuole presidiate da agenti e militari che per fortuna non sono dovuti intervenire ma hanno solo monitorato una situazione che da subito è apparsa molto tranquilla. Qualche affollamento, tutti rigorosamente indossavano la mascherina – tranne poche eccezioni, complice la distrazione di fumare una sigaretta in compagnia degli amici ritrovati, comunque da evitare – registrato solo nei pressi delle stazioni di interscambio. Al terminal affollato di mezzi – per ogni tratta presenti più pullman per rispettare il numero massimo di persone trasportate – gli studenti si sono subito incamminati verso gli istituti scolastici aperti – quelli a piazza Risorgimento – poco dopo le 7.40 per permettere gli ingressi scaglionati.

Prima di tornare in classe un rapido controllo della temperatura. Veloci le operazioni al Liceo Classico, all'Alberti e al Galilei per via dei rilevatori automatic