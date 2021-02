Turismo, la nota dell'associazione 'Agenti di viaggio sanniti' Contestato alla Pro loco il mancato coinvolgimento delle agenzie e dei professionisti locali

Promozione turistica del territorio, interviene la costituente associazione 'Agenti di viaggio sanniti'. L'associazione, in una nota, evidenzia il mancato coinvolgimento da parte della Pro loco Samnium delle “agenzie di viaggio locali, professionisti del settore e da sempre sensibili al tema del l'incoming della nostra provincia”, mentre avrebbe “coinvolto per la promozione turistica del Sannio una persona estranea al territorio”. Ed a riguardo l'associazione solleva anche perplessità dal punto di vista delle autorizzazioni per “l'esercizio dell'attività”.

In merito, dunque, gli 'Agenti di viaggio Sanniti' chiedono spiegano al presidente Petito: “Riteniamo opportuno che siano fatti chiarimenti in merito. Ci chiediamo, inoltre, come mai Petito, conoscendo benissimo la situazione delicata in cui versano le aziende turistiche in questo momento, non abbia pensato di coinvolgere per un così importante progetto le suddette aziende. Progetto che potrebbe portare un po' si sollievo economico ad un settore così martoriato e di riflesso alla città. Il Presidente della pro Loco sa che oltre alla valorizzazione degli aspetti sociali, culturali ed enogastronomici del territorio, deve tener conto degli operatori che organizzano i pacchetti turistici e quindi tour operator e agenzie di viaggio locali? Ciò che ci rammarica di più in tutta questa storia è che il Presidente della Pro Loco ( dal latino letteralmente a favore del luogo) possa aver dimenticato di coinvolgere, in un così lodevole progetto, proprio gli operatori della sua città. Ad ogni modo siamo fiduciosi, che dopo aver letto la seguente nota, il dott. Petito, si ravveda e possa richiedere un incontro per iniziare una collaborazione al fine di svolgere insieme quel lavoro di squadra che gli/ci sta molto a cuore”.