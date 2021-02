Una vita nei vigili del fuoco, in pensione caporeparto Reale L'omaggio dei colleghi del Turno B del comando provinciale di Benevento

E' stato il turno di ieri, presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento, l'ultimo giorno di lavoro per il caporeparto Vincenzo Reale che dopo 35 anni di onorato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potrà godersi la meritatissima pensione. Ultime 12 ore come coordinatore di soccorso del Turno B, caratterizzate da tantissime emozioni, ricordi e abbracci, sia pure virtuali per via delle norme anti contagio.

Il capoturno Reale è stato salutato dai colleghi con affetto e stima per quanto ha saputo dare loro negli anni in termini di professionalità ma anche a livello personale, dispensando consigli e raccogliendo sfoghi dei colleghi anche e soprattutto in momenti difficili.

Tanta l'esperienza maturata in oltre trent'anni di servizio durante i quali il caporeparto Reale ha partecipato come soccorritore a tantissime emergenze registrate in Italia dopo essere entrato nel Corpo nel 1986.

A lui vanno gli auguri per un meritato riposo e un ringraziamento di cuore da tutti i colleghi del Turno B.