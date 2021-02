Petito: «Pro Loco non può fare accertamenti fiscali» Dopo le accuse degli operatori del turismo: «Siamo sempre pronti a collaborare»

Arriva la replica del presidente della Pro Loco, Pino Petito, al j'accuse degli operatori turistici: «Voglio evidenziare che la Proloco aderente all’UNPLI Nazionale e iscritta, controllata e regolamentata dalla Regione Campania, si occupa (senza scopo di lucro), ma con rilevanza pubblica, di finalità di promozione sociale, turistica e di valorizzazione delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche della Città di Benevento.

L’obiettivo è di valorizzare le bellezze culturali e paesaggistiche di Benevento, incrementare la conoscenza del territorio e le presenze in città, attraverso la diffusione di una nuova cultura dell'ospitalità e dell'informazione turistica e proposta di itinerari turistici: la Proloco non vende pacchetti turistici.

Inoltre, preciso che ogni qualvolta che gruppi di turisti sprovvisti di pacchetti già organizzati hanno fatto richiesta alla Proloco di un’agenzia della Città, sono stati sempre indirizzati verso Agenzie del capoluogo, di cui qualcuna fa parte proprio della costituente Associazione Agenti di Viaggio Sanniti.

Al contrario, quando gruppi esterni, agenzie, tour operator contattano la Proloco con pacchetti già organizzati da loro, chiedendo il supporto (facilitatore) logistico e di accoglienza, vengono sempre proposte guide turistiche autorizzate di Benevento. Questo significa che se un gruppo di turisti arriva in Città ed è accompagnato da una persona che si presenta come tour operator, capogruppo oppure Agenzia, la Proloco non è autorizzata a fare sul posto un accertamento fiscale di controllo di regolare attività, perché non ne ha nè il diritto e nemmeno l’autorità. La Proloco fornisce servizio di accoglienza gratuito.

Per altri progetti, come la Borsa internazionale del turismo di Berlino, è data facoltà a tutti di aderire per il tramite del sito della Regione Campania.

Comunque, la Proloco di Benevento Samnium, composta da professionisti del settore e che è supportata da aziende di progettazione nonché ufficio legale, pienamente consapevole del periodo critico che stanno attraversando le agenzie turistiche, in particolar modo della Città di Benevento, si rende disponibile a qualsiasi forma di collaborazione costruttiva a favore della Città di Benevento e delle attività commerciali.

La Proloco è sempre aperta a qualsiasi collaborazione».