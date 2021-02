Valentino (Pd): caloroso augurio a Don Mimmo Per l'inizio del ministero pastorale presso l'Arcidiocesi partenopea

"Gentile Don Mimmo, a poche ore dall’avvio formale del Suo nuovo importantissimo ministero, mi permetta di porgerLe un caloroso augurio".

Comincia così il messaggio del Segretario Provinciale PD Benevento Carmine Valentino per l'inizio del ministero pastorale presso l'Arcidiocesi partenopea di Don Mimmo Battaglia.

"Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di conoscerla e apprezzarla come maestro esemplare e testimone del messaggio evangelico, guida spirituale capace di immergersi nella storia delle persone, a cominciare dalle più fragili, povere, dimenticate. Un pastore per molti giovani, di cui ha saputo intercettare i bisogni, le aspirazioni e soprattutto i

tormenti e le inquietudini. Interprete autentico di quella Chiesa che Papa Francesco ha usato definire «accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade». Preoccupata di persuadere più che di imporre, ostinatamente protesa al confronto franco e leale, al dialogo con tutti nella comunità cristiana e con ogni uomo e ogni donna di buona volontà.

Ora la attende una missione oltremodo difficile e impegnativa, la guida della Chiesa i Napoli, la capitale del Mezzogiorno impoverita dalla crisi, una città in perenne lotta contro i suoi mali storici, la criminalità e la disoccupazione.

Una sfida, per di più, da vivere nell’eccezionalità del tempo presente. Un’epoca «pandemica» che ci ha tutti brutalmente ricondotti alla costitutiva fragilità della dimensione umana. «Quell’inconsistenza – come Lei stesso ebbe a dire la scorsa primavera – di ciò in cui pensavamo di aver trovato la chiave risolutiva di tutti i nostri problemi, la gracilità di quell’economia che, sia a livello locale e sia a livello globale, è stata ritenuta l’unica meta ed è stata vista e osannata come l’unica via, che al di fuori di ogni regola, porta l’umanità verso la felicità sulla terra».

Tuttavia e per fortuna non è possibile scegliere: «oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà» (Aldo Moro). «Confide, surge, vocat te». Tanti auguri Don Mimmo!".