Covid, chiusa scuola dell'infanzia Pascoli La disposizione del sindaco fino al 6 febbraio

La positività al covid di un collaboratore scolastico del personale Ata costringe allo stop la scuola dell'infanzia dell'Istituto Pascoli di Benevento.

Il sindaco ha emanato una disposizione per l'Istituto di via Pertini per attuare la sanificazione. E dunque la scuola dell'infanzia della Pascoli rimarrà chiusa fino al sei febbraio.