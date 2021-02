Nuovo impianto di illuminazione di piazzale Iannelli Domani l'attivazione, ecco gli interventi realizzati

"Sarà attivato domani, giovedì 4 febbraio, il nuovo impianto di illuminazione di piazzale Iannelli". Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello che in merito spiegano: "L’intervento, realizzato dall’impresa Artistica, è consistito nella rimozione di tutte le paline esistenti in quanto ammalorate, danneggiate e non rispondenti alle attuali normative illuminotecniche; il ricablaggio dell’intero impianto elettrico di alimentazione a partire dai sotto-quadri esistenti e realizzando, laddove necessario, nuovi cavidotti; la fornitura in opera di dodici pali stilizzati, completi di plinti e corpi illuminanti a tecnologia led; la fornitura in opera di quattro proiettori a tecnologia led; la realizzazione di canalizzazioni e cavidotti per l’allaccio all’impianto di pubblica illuminazione esistente".

In particolare, si è provveduto alla "rimozione di 85 paline per un totale di 110 corpi illuminanti (a globo) equipaggiati con lampade da 35W cadauna, per una potenza complessiva di 3850 W. Inoltre, sono stati installati 12 pali, equipaggiati con sorgenti led da 68W cadauno, e 4 proiettori a tecnologia led da 100W cadauno per un totale di 1216 W ed un relativo risparmio energetico del 68 per cento. I nuovi corpi illuminanti sono a luce bianco caldo (3000K) e permettono di ottenere un’illuminazione completa, uniforme e rispettosa delle attuali normative illuminotecniche".