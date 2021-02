Covid, al San Pio perde la vita una donna di 66 anni Era di Apice. Stabili i ricoveri, una dimissione

Ancora un decesso tra le corsie dell'area covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Il coronavirus non ha dato scampo ad una donna di sessantasei anni di Apice ricoverata da giorni in terapia intensiva.

Salgono dunque i decessi presso il nosocomio sannita con ben 202 persone che non ce l'hanno fatta al Rummo dall'inizio della pandemia.

Nessun nuovo ricovero, però, tra le corsie dell'ospedale e si registra anche una dimissione. Ora i pazienti sono 40 nei diversi reparti del padiglione Santa Teresa.

E' quanto comunica l'azienda ospedaliera nel consueto bollettino in cui si legge anche che sono 3 i pazienti che necessitano delle cure del reparto di terapia intensiva, 13 nel reparto di pneumologia e sub intensiva; 18 i degenti in malattie infettive, 5 sono in medicina d'urgenza sub intensiva area covid, un solo paziente si trova ricoverato presso l'area allestita al Pronto soccorso. Dei 40 degenti 36 sono sanniti mentre 4 di altre province.