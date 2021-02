Contagi covid salgono al 15 per cento nel Sannio Sale il rapporto positivi/tamponi. E i nuovi casi superano quelli dei guariti

Resta al di sopra del 10 per cento il rapporto positivi/tamponi in provincia di Benevento. 53 nuovi positivi su 358 tamponi: quasi il 15 per cento, segno che la pandemia nel Sannio è tutt'altro che scongiurata. E sono 5 le persone con sintomatologia da covid evidente, 48 invece gli asintomatici. 48 anche i nuovi guariti, questa volta in numero inferiore rispetto ai nuovi positivi.

Un solo decesso nel Sannio, come già evidenziato in altro articolo, di persona positiva al coronavirus.