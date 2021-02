Io x Benevento: «Tenere alta l'attenzione su biodigestore» Schipani: «Dichiarazioni Piero De Luca preoccupanti»

Anche l'associazione "Io x Benevento" interviene sulla questione biodigestore: « Dopo le recenti dichiarazioni ambigue dell’on. Piero De Luca che sosteneva che i grandi investimenti vanno sostenuti e dopo l’incertezza che percepiamo dalla regione Campania che, ad oggi, ancora non si esprime nel merito, tenere alta l’attenzione è un atto di responsabilità che dovrebbe investire tutti coloro che intendono davvero tutelare il nostro territorio.

Tutti gli altri tentativi esercitati per fini che non trovano incidenza con la salvaguardia dell’ambiente e con le reali esigenze di questa provincia, il tempo e gli accadimenti li faranno emergere.

La gestione dei rifiuti, rimane un tema ove si è generata solo confusione causata da una evidente responsabilità politica-amministrativa e industriale che palesemente viene condizionata da aspetti poco chiari che gravano sui cittadini-contribuenti.

Se a questo dato, si aggiunge anche quello di voler compromettere la vocazione agro-alimentare di un’area industriale e quindi di penalizzare insediamenti industriali che hanno investito in tecnologie, in formazione, che generano lavoro e sostentamento per centinaia di famiglie e che rappresentano il fiore all’occhiello del Sannio, allora diventa necessario inanzitutto appellarsi alla volontà popolare attraverso una forma di consultazione e, una volta recepito l’esito, difendersi con tutte le forze».