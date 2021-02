Unica barella classe 1 in Campania a Croce Rossa di Benevento Sofisticato involucro a tenuta d'aria e pressione negativa donato al Comitato provinciale da Bcc

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento, nei giorni domani, 5 e sabato 6 febbraio organizza il corso di formazione per l’utilizzo ed il funzionamento dell’unità di bio contenimento, in prossima consegna all’ente benefico. Si tratta dell’unico dispositivo di classe 1, approvato da EASA ed ENAC, nel trasporto anche su elicotteri, in dotazione sull’intero territorio regionale ed uno dei pochi sul territorio nazionale.

“L’unità in questione - spiegano dalla Croce Rossa -, non è una semplice lettiga, ma un involucro a tenuta d’aria, a pressione negativa, completa di filtri sofisticati in entrata e in uscita, vie d’accesso sigillate per il trattamento del paziente, sensori, sistemi di aggancio e pompe per la depressione. Tali dispositivi sono efficaci contro il virus SarS Cov2, ebola, batteri (TBC), prodotti chimici tossici e pulviscolo radioattivo. Rimanendo all’interno della capsula il paziente può essere sottoposto a qualsiasi esame, comprese TAC e radiografie senza rischio di contaminazione. E’ possibile operare sul paziente anche in situazioni di emergenza (es: intubazione) senza farlo uscire dal suo spazio confinato. Un prodotto innovativo, tecnologico e di massima affidabilità” conclude il presidente provinciale della Croce Rossa, Giovanni De Michele.

Il dispositivo medico, adatto al trasporto in sicurezza sia per il paziente che per gli operatori sanitari e piloti è il sofisticato sistema a pressione negativa CAPSULS Patient Isolation Unit prodotto da Isovac Products LLC, Illinois-USA, ma commercializzato e personalizzato da Northwall Srl, piccola azienda di Albinea, che svolge anche attività di formazione agli enti fruitori.

Sabato 6 febbraio alle ore 12, quindi, dopo il corso di formazione, ci sarà la consegna ufficiale della barella al Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento, da parte del Presidente della Banca del Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti.

“Dal prossimo fine settimana – conclude De Michele - la nostra Provincia sarà dotata di un’unità di fondamentale importanza, e ciò lo si deve alla generosità della BCC San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi che ha donato il dispositivo di soccorso al Comitato CRI di Benevento; per tale motivo, il residente De Michele, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari del Comitato CRI di Benevento coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta, il Presidente della BCC, Luigi Zollo, il Consiglio direttivo della Banca e tutti coloro i quali si sono attivati per la consegna di questo preziosissimo dono che è motivo di vanto ed eccellenza in campo sanitario”.