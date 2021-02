Covid, nessun decesso al San Pio di Benevento Una persona dimesse e due nuovi ricoveri

Due pazienti in più. Questo l'unico dato che merge dal quotidiano resoconto sanitario dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove nelle ultime 24 ore per fortuna non si sono registrati decessi. Sono allo stato 41 i pazienti. Una persona dimessa e per questo risultano essere due i nuovi ingressi. Ad oggi, giovedì 4 febbraio, risultano essere ricoverati 5 pazienti in terapia intensiva, 13 in Pneumologia sub intensiva, 17 in Malattie infettive, 0 in medicina interna e sei persone invece in medicina d'urgenza area Covid. Nessun paziente invece essere in attesa nell'area isolamento covid annessa al pronto soccorso.