Mastella: «Covid a Benevento: casi aumentati al 13 per cento» Il sindaco: «Serve responsabilità: diamoci una mano: non escludo provvedimenti»

Il sindaco Mastella interviene sulla situazione covid, annunciando l'aumento che secondo Gimbe ha riguardato Benevento, chiedendo ai cittadini di stare attenti: «Purtroppo il virus da noi corre veloce ed e ‘ aumentato in modo sensibile . Le scene viste nel fine settimana non lasciano presagire nulla di buono. Ho chiesto al mio amico dr Cartabellotta , Gimbe , i dati ufficiali ; eccoli ; bn al 13%; Avellino 8% , Caserta 5% ; Napoli 8%; Salerno 9% . I dati sono riferiti ad 20 gennaio fino al 3 febbraio . Nessuno e ‘ in grado di esercitare controlli totali . Le forze di polizia non ce la fanno . Dobbiamo aver cura di noi . Con un patto tra generazioni e con senso di saggia responsabilità. Se la curva sale interverrò d’ intesa con le autorità sanitarie . Io penso alla mia città . Penso a vincere contro il virus . Datemi una mano . Diamoci una mano «.