Benevento, nasce il comitato di quartiere San Pio-via Saragat Aquino: "Incontreremo i rappresentanti istituzionali per presentare progetti ed istanze"

A Benevento nasce il Comitato di quartiere Via Saragat. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la costituzione del Comitato di quartiere “San Pio- Via Saragat, Benevento. Nel corso dell’assemblea costituente, alla presenza di un nutrito gruppo di residenti, è stato approvato lo statuto definitivo del comitato e sono stati eletti i componenti del Consiglio Direttivo, che verrà presieduto da Pietro Aquino. Il comitato, ispirandosi ai principi delineati dallo Statuto comunale della città di Benevento, si proporre come un modello di cittadinanza attiva, attraverso cui i cittadini possano prendersi cura della proprio quartiere. “Nel corso della riunione – spiega in una nota Aquino - si è molto dibattuto sul tema dell’integrazione sociale, ponendo l’accento sul potenziamento delle istituzioni scolastiche, della mobilità urbana e della qualità della vita dei residenti, con particolare attenzione alla tutela ed al miglioramento del verde pubblico, degli impianti sportivi e di aggregazione del quartiere e delle zone limitrofe. Si è convenuto di dar vita ad un tavolo tecnico con esperti e volontari di vari settori, al fine di avanzare di proposte in ordine alla gestione dei servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali della zona di competenza del comitato, con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei suoi cittadini”.

Nei prossimi giorni il Comitato ha deciso di avviare una interlocuzione costante con i responsabili dei vari enti pubblici, “ai quali verranno presentati le istanze ed i progetti dei residenti della zona”.