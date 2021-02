Sannio: casi covid schizzano al 20 per cento dei tamponi Ancora in aumento le positività rispetto ai tamponi e anche rispetto ai nuovi guariti

Schizza sopra il 20 per cento il rapporto tamponi/positivi nel Sannio. Dai dati Asl infatti emerge che i casi positivi sono 58, venuti fuori da 281 tamponi analizzati. Di poco dunque sopra il venti per cento, ma è record sia percentuale che in termini assoluti nell'ultima settimana. Dei cinquantotto nuovi casi 4 presentavano sintomi, 54 invece gli asintomatici. 37 i nuovi guariti, e dunque ancora una volta in numero inferiore rispetto al dato dei nuovi casi e per fortuna nessun nuovo decesso.