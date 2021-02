Vaccino Covid, poche iscrizioni degli ultraottantenni Taske force per seconda fase all'Asl di Benevento. Volpe avverte: attenzione, contagi in risalita

Meno di 5mila prenotati sui 24mila ultraottantenni da vaccinare contro il covid nel Sannio. E' ancora molto basso il numero degli iscritti alla seconda fase della campagna vaccinale.

Questa mattina in una riunione operativa presso l'Asl di Benevento. Nella sede di via Oderisio dell'Azienda Sanitaria Locale si è messo a punto il piano per l'avvio della seconda fase vaccinale, quella che riguarda gli over 80.

“Siamo riuniti come task force vaccini. Entro metà della prossima settimana – ha fatto il punto il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe – concluderemo la prima fase completando le vaccinazioni ad alcuni liberi professionisti e avvieremo la seconda fase che coinvolge gli ultraottantenni che si sono prenotati sulla piattaforma predisposta dalla Regione. Gli ultra80enni riceveranno i vaccini Pfizer e in un distretto i Moderna ma sono ancora davvero poche le persone che hanno deciso di aderire”.

Volpe, infatti, invita a registrarsi e a recarsi il più possibile presso le sedi scelte per la vaccinazione “Meno di 5mila i prenotati su 24mila ultraottantenni. Questi saranno convocati e potranno recarsi presso gli ambulatori e i punti indicati dalla Asl. Il piano domiciliare richiederà, invece un'organizzazione abbastanza complessa”.

E dunque la direzione generale metterà in campo una serie di incontri specifici: “Ci attiveremo territorio per territorio, con i direttori dei distretti, i coordinatori delle Aft e i sindaci per arrivare a casa di tutti. Un'azione in cui sarà fondamentale l'apporto dei medici di base”.

Ed è sull'utilizzo di strutture sportive per allestire le sedi spiega “Come Asl siamo già pronti. Siamo una delle poche realtà in Italia ad aver già 'distrettualizzato'. Abbiamo 5 distretti più il dipartimento e aumenteremo ancora e nella seconda fase abbiamo già predisposto l'apertura di sedi su Sant'Agata, Morcone, San Bartolomeo, Telese e per la zona di Torrecuso e Cautano. Avremo una distribuzione uniforme con più di 10 centri vaccinali”.

Il piano vaccinale risentirà, chiaramente, delle forniture che sono confermate settimana per settimana. “Moderna – spiega ancora Volpe – dopo le prime mille dosi ha già ridotto le forniture”.

E sulla crescita dei contagi da covid negli ultimi giorni avverte “Lo dico da giorni e stiamo attenzionando la situazione. L'apertura delle scuole non aiuta. E c'è grande attenzione anche dall'Unità di crisi campana per prendere eventuali provvedimenti”.