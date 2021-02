Covid screening. Da San Giorgio del Sannio parte Scuola Sicura FOTO - VIDEO Da questa mattina al via i tamponi per il personale scolastico

Avviata questa mattina la campagna Scuola Sicura per gli screening al personale degli istituti sanniti. Si parte da San Giorgio del Sannio dove presso il 'Cilindro Nero' messo a disposizione dal Comune retto dal sindaco Mario Pepe, l'Asl ha effettuato i primi monitoraggi con i tamponi effettuati a decine e decine di persone, tra insegnanti, collaboratori scolastici e amministrativi. Un'operazione imponente a San Giorgio del Sannio visto che ricade nell'ambito territoriale Asl Aft 08 01 denominato 'Pietrelcina' anche se si trova di base a San Giorgio del Sannio.

Dalle 8.30 di questa mattina i medici che hanno aderito alla campagna di screening stanno effettuando i test a tutti coloro che si presentano presso lo stand all'aperto. Il personale del mondo scolastico viene accolto dai Volontari del Nogra. (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria) di Benevento che hanno invitato le persone che non si erano registrate a compilare il modulo per eseguire lo screening.

A coordinare i medici presenti per il test, il dottore Bruno Bocchino: “Questa iniziativa riguarda gli istituti scolastici di ben 13 comuni del Sannio con una distanza anche di 20 chilometri tra loro”. Il professionista poi accende i riflettori sull'importanza della campagna avviata in Campania e in provincia di Benevento dove si continua a registrare un innalzamento dei contagi: “Siamo in qualche maniera ancora disarmati – ha spiegato il dottore Bocchino. La strada è ancora lunga e l'unica arma a disposizione per sconfiggere il virus restano sempre la prevenzione con il distanziamento, l'uso della mascherina e l'igiene. Speriamo – conclude il medico - solo che presto le vaccinazioni possano essere disponibili per tutti”.

