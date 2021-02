Sopralluogo degli Amici della Terra nel territorio di Vitulano Per verificare l'impatto ambientale della Fondovalle Vitulanese

Gli attivisti del Comitato promotore del Club degli Amici della Terra Benevento hanno effettuato un sopralluogo nel territorio comunale di Vitulano e nei comuni limitrofi, per valutare i possibili impatti ambientali che saranno generati dalla realizzazione della strada a scorrimento veloce “Fondovalle Vitulanese”.

"È abbastanza evidente - scrive il coordinatore Giovanni Picone - che tale infrastruttura oltre a deturpare il paesaggio arrecherà notevoli danni all'economia agricola, essendo un area di primaria qualità enologica, di fatto con la realizzazione di questa nuova arteria stradale verrebbero distrutti anche i vitigni secolari. Per aggiunta ci troviamo di fronte a una progettualità obsoleta e della quale nessun aspetto tecnico è stato valuto ai sensi Testo Unico Ambientale (T.U.A) introdotto dal legislatore nel 2006, oltretutto non si inserisce in nessun modo in un'ottica di sviluppo ecosostenibile del territorio. Ci auguriamo che i Sindaci dei Comuni della Valle Vitulanese si oppongano - conclude Picone - alla realizzazione di questa infruttuosa e devastante opera pubblica".