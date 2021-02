Covid, una 'barella' speciale garantirà la sicurezza FOTO Il dispositivo donato alla Croce Rossa di Benevento dalla Bcc

Se nella norma un dispositivo per la tac eseguiva circa 25 esami al giorno il covid ha costretto a ridurre il numero a 5. Tempi di attesa lievitati per la necessità di decontaminare i dispositivi utilizzati per i pazienti infetti.

E' solo uno dei problemi che si potrà superare grazie all'utilizzo dell'unità di bio contenimento consegnata questa mattina al Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento.

Una donazione importante grazie alla generosità della Banca del Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti - Calvi che ha offerto il dispositivo di soccorso al Comitato CRI di Benevento.

“Si tratta di un'unità di biocontenimento molto diversa dalle altre, con avanzate peculiarità e capace di assicurare la tutela della salute degli operatori sanitari che potranno effettuare trasporti in alta sicurezza – ha spiegato il presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento, Giovanni De Michele -. Un dispositivo molto più confortevole anche per il paziente che, dove serve, può affrontare il trasporto in posizione semiseduta e sempre all'interno della barella può essere sottoposto ad esami diagnostici, come tac e radiografie, questo – conclude - significa non contaminare i macchinari riducendo i tempi di attesa”.

Si tratta dell’unico dispositivo di classe 1, approvato da Easa ed Enac, nel trasporto anche su elicotteri, in dotazione sull’intero territorio regionale ed uno dei pochi sul territorio nazionale.

Tutt'altro che una semplice lettiga. E' un involucro a tenuta d’aria, a pressione negativa, completa di filtri sofisticati in entrata e in uscita, vie d’accesso sigillate per il trattamento del paziente, sensori, sistemi di aggancio e pompe per la depressione. Dispositivi efficaci contro il virus SarS Cov2, ebola, batteri (Tbc), prodotti chimici tossici e pulviscolo radioattivo. Rimanendo all’interno della capsula il paziente può essere sottoposto a qualsiasi esame, comprese Tac e radiografie senza rischio di contaminazione. E’ possibile operare sul paziente anche in situazioni di emergenza (come l'intubazione) senza farlo uscire dal suo spazio confinato. Un prodotto innovativo, tecnologico e di massima affidabilità. Il dispositivo medico, adatto al trasporto in sicurezza sia per il paziente che per gli operatori sanitari e piloti è il sofisticato sistema a pressione negativa Capsuls Patient Isolation Unit prodotto da Isovac Products LLC, Illinois-USA, ma commercializzato e personalizzato da Northwall Srl, piccola azienda di Albinea, che svolge anche attività di formazione agli enti fruitori.

E infatti in una intensa due giorni (ieri ed oggi) il Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento, ha organizzato il corso di formazione per l’utilizzo ed il funzionamento dell’unità di bio contenimento.

Questa mattina, dopo il corso di formazione, c'è stata la consegna ufficiale della barella al Comitato Croce Rossa Italiana di Benevento, da parte del Presidente della Banca del Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti Luigi Zollo, con il Consiglio direttivo della Banca, tutti i volontari del Comitato CRI di Benevento e il Presidente Regionale della Croce Rossa, Stefano Tangredi.