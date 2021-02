Covid, sempre più contagi e ricoveri nel Sannio Nessuna vittima nei reparti del Rummo e del Fatebenefratelli e 41 le persone guarite

Sono 54 con 417 tamponi effettuati dall'Asl di Benevento i nuovi positivi censiti nel Sannio dove il numero dei contagiati continua a salire ormai da giorni con punte che, venerdì, hanno toccato i 61 casi su poco più di 300 tamponi analizzati. L'unica buona notizia è che sia ieri che venerdì non si sono registrate vittime né al San Pio né all'interno dei reparti coronavirus dell'altro ospedale di Benevento, il Fatebenefratelli. Dai dati Asl, sono invece 41 le persone guarite.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria nell'Azienda ospedaliera San Pio di via Pacevecchia, sono 42 i ricoverati, due in più rispetto a ieri e nessuna dimissione. Sono sei le persone in terapia intensiva, 14 in sub intensiva pneumologica, 15 in Malattie infettive e 7 in medicina d'urgenza area covid.