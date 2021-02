Migliaia di persone in strada, chiuso Corso Garibaldi - FOTO Troppi assembramenti nell'area pedonale di Benevento. L'ira del sindaco Mastella

Le forze dell'ordine in servizio nel centro di Benevento hanno momentaneamente chiuso l'accesso al Corso Garibaldi a causa delle tantissime persone presenti lungo l'arteria principale cittadina. In migliaia tra adulti, ragazzini e bambini, anche in maschera hanno affollato il centro di Benevento dal primo pomeriggio.

Pochi minuti fa la decisione di sbarrare gli ingressi per consentire l'uscita delle persone dall'area pedonale.

“No, così non va. Il corso è pieno di gente con bambini in maschere come se fosse un periodo normale e non lo è”. il sindaco Clemente Mastella sbotta dopo aver appreso cosa stesse succedendo nell'area pedonale di Benevento e lancia il suo disappunto su Facebook dove avverte: “Le varianti al COVID sono pericolose e toccano anche i bambini. Benevento e provincia hanno l'indice più alto in Campania. Comprendo tutto ma la saggezza richiede responsabilità. Il questore ha chiesto, date le circostanze, di chiudere il Corso ed ho condiviso la scelta. Voglio bene ai miei cittadini anche a quelli che non vogliono bene a loro stessi. Per carnevale farò una serie di divieti a tutela pelle persone”.

Per questi motivi gli agenti di polizia con i vigili urbani hanno chiuso l'arteria pedonale cittadina consentendo così alle persone di defluire senza creare assembramenti. Situazione delicata anche in altre zone di Benevento dove le forze dell'ordine per tutto il pomeriggio sono state costrette ad intervenire.