Allerta meteo in Campania, ecco le disposizioni a Benevento L'ordinanza del sindaco viene di sostare in prossimità degli alberi

Nuova allerta meteo regionale della Protezione civile e anche a Benevento scattano i divieti. Con un'ordinanza a firma del sindaco Clememte Mastella si avverte la popolazione sulle norme comportamentali da adottare in caso di forti raffiche di vento e fenomeno idrogeologici rilevanti. In particolare, l'allerta di colore giallo segnala la possibilità di “precipitazione sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, localmente di moderata intensità”. Pertanto dalle 13 di oggi, domenica 7 febbraio, alle ore 13 di domani, 8 febbraio, viene disposto il “divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare; agli amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture”.

Ed ancora, nell'avvio si invita alla “massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo codice della strada”.