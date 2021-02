Poesia dei vaccini, incontro con il virologo Silvestri Mercoledì alle 16.30, sui canali YouTube e Facebook di UniSannio

Mercoledì, 10 febbraio alle ore 16.30, all’Università del Sannio si parlerà di vaccini con il professore Guido Silvestri, collegato da Atlanta in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di UniSannio. Guido Silvestri ha una reputazione scientifica in tema di virus fra le più prestigiose al mondo. La sua formazione inizia all'Università degli Studi di Ancona con la laurea in medicina e prosegue fra importanti istituzioni mondiali a Filadelfia e Montreal. Oggi è a capo del Dipartimento di Patologia dell'Emory University di Atlanta e della Divisione di microbiologia e immunologia del Yerkes National Primate Research Center. In Francia, presiede l'Agence Nationale pour la Recherche sur le SIDA (AIDS) dove è succeduto al premio Nobel Françoise Barré-Sinoussi.

I suoi contributi scientifici riguardano principalmente la patogenesi, prevenzione e terapia dell'HIV. Ha avuto un ruolo di rilievo anche nello studio del virus Zika. È tra più attivi sostenitori dell’utilizzo degli anticorpi monoclonali per la cura al COVID-19. Nel suo secondo libro di divulgazione scientifica “Ricominciare dalla scienza”, pubblicato da Rizzoli, ragiona sul ruolo della scienza nel mondo contemporaneo, soprattutto alla luce della pandemia da COVID-19. Il prof. Silvestri si batte contro la diffusione di fake news a carattere pseudo-scientifico e contro fenomeni come l’anti-vaccinismo e il negazionismo dell’AIDS. Da divulgatore utilizza anche i canali social: nel 2020 ha fondato la pagina facebook “Pillole di

ottimismo”.