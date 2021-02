Ambito territoriale B1, presto nuovi servizi Il comune di Benevento annuncia la pubblicazione di quattro nuovi avvisi

Il Comune di Benevento - capofila Ambito Territoriale B1 - rende noto che

"Sono in corso di pubblicazione quattro avvisi pubblici rivolti a cittadini residenti sul territorio dell’Ambito Territoriale B1 (comprendente i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio)". A renderlo noto il comune di Benevento, capofila dell'Ambito territoriale B1 precisando che gli avvisi riguarderanno i seguenti servizi: "Asssistenza domiciliare Socio Assistenziale agli Anziani (S.A.D.), rivolto a cittadini anziani ultrasessantacinquenni con ridotta autosufficienza, che non necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale (scadenza 23/02/2021); aAssistenza Domiciliare Socio assistenziale ai Disabili (S.A.D.D.I.S.), rivolto ai cittadini, con un’età inferiore ai 65 anni, con handicap accertato ai sensi della legge 104/92 articoli 3 commi 1 e 3, che non necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale (scadenza 23/02/2021); Centro Sociale Polifunzionale per Disabili (CSP) di Ambito

denominato “La Fenicia” sito Benevento alla Via Firenze, ex Scuola San Modesto 1, rivolto ai cittadini disabili adulti con un età non superiore a 65

anni e minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, con handicap accertato ai sensi della legge 104/92 articoli 3 commi 1 e 3, che non

necessitano di assistenza sanitaria continuativa (scadenza 23/02/2021); Concessione sussidio economico a favore dei figli riconosciuti da un

solo genitore, art. 56 commi 1,2 della L.R. n. 11/2007 modificato dall’art. 7 della L.R. n. 23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge

annuale di semplificazione 2017-Cod. Nom. C10 bis (scadenza 31/03/2021)".

Dall'Ente viene infine precisato che il "modulo di domanda con il relativo avviso pubblico è scaricabile dagli Albi pretori dei Comuni dell’Ambito B1 (Arpaise, Apollosa, Benevento, Ceppaloni, San Leucio del Sannio), sui rispettivi siti istituzionali e sul sito dell’Ambito B1 - sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Benevento".