Pasquale: giovane sannita lotta con un brutto male. Aiutiamolo A soli 22 anni la battaglia contro la leucemia: una lotta dura e anche molto costosa.

Un appello per un ragazzo che giovanissimo si è ritrovato a lottare con un brutto male, assieme alla sua famiglia. Una battaglia che richiede tanta forza, ma anche risorse economiche, per questo è stata lanciata una raccolta fondi, dove chi può, potrà aiutare il ragazzo e la sua famiglia, Questo l'appello degli amici: «Pasquale ha 22 anni e sempre stato un ragazzo molto gentile e solare, nonostante non abbia avuto una vita molto tranquilla come la maggior parte dei ragazzi della sua età. Tre mesi fa dopo un malore, la corsa in ospedale i dottori gli hanno confermato una terribile diagnosi : linfoma di hodgkin leucemia di primo stadio.. così è arrivato per lui il momento di scendere in battaglia e combattere. È iniziata così la sua guerra quotidiana contro il cancro. Ha tanta forza ma la vita sembra remargli contro ancora una volta, in quest’ultimo Periodo la casa dove abitavano è stata venduta e loro sono costretti a cambiare casa, inun momento molto delicato per lui. Con lui vive sua mamma e il fratello più piccolo, ma L unica entrata al momento è proprio quella di Pasquale con la sua cassa integrazione, lui lavorava al bingo di Roma ma data L emergenza è un bel po’ che non lavora ed il suo contratto ha scadenza a giugno.... vi chiedo di unirci tutti e dare una speranza ad un ragazzo che merita tanto »



Questo il link della raccolta fondi