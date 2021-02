Le Aree Interne e il ponte che non sta sul fiume Kwai Crollato sul Miscano, taglia in due la 90 tenendo prigioniere decine di aziende agricole.

Il Consiglio regionale ha Commissioni speciali praticamente su tutto. Ricordate Terra dei Fuochi, il perverso uso del territorio da parte dei clan per smaltire rifiuti tossici? Bene, era la Terza. Era perché da ieri è dedicata alle Aree interne. Nel particolare ordine che dei fatti e delle cose si impongono gli illuminati parlamentari regionali, al primo posto c'era e c'è quella dei rapporti tra i partiti (trasparenza e procedure) e i soldi (utilizzo dei fondi).

Subito dopo viene quella Anticamorra, con particolare riferimento ai beni confiscati. Ma è l'ultima, quella sull'innovazione e sulla sburocratizzazione, a destare seria inquietudine: pur di testimoniare esistenza in vita alla Quarta hanno pensato di costringere gli 80enni a iscriversi online per avere il vaccino. Iniziativa utile come un colpo nelle parti basse di chi è già piegato dalla prostatite. Inutile sottolineare come il lungo lavoro dell'ex Terza abbia consentito di debellare i roghi di Terra dei Fuochi e il massiccio utilizzo dei droni di sorveglianza (centinaia di migliaia di euro investiti) abbia portato l'arresto di numero tre camionisti (tre) in cinque anni di attività. Anche quella sul riutilizzo dei beni confiscati è stata risolutiva: basta andare nell'area industriale di Benevento e vedere quei capannoni sottratti al riciclaggio che fine hanno fatto.

Ora c'è la scommessa delle Aree interne, per evitare che la Regione corra con due velocità. Auguri. Al presidente Cammarano e al vice Petitto un solo esempio. Dopo il crollo ad Amalfi, tempo 24 ore, De Luca in persona ha promesso cantiere e fondi a copertura. Nel Fortore le strade franate stanno chiuse per anni. C'è un ponte crollato sul Miscano che taglia in due la 90 tenendo prigioniere decine di aziende agricole e zootecniche. Vogliamo iniziare da lì?