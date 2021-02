Dopo giorni di tregua, 2 vittime nei reparti covid del San Pio Non ce l'hanno fatta un 75enne di Ponte e un 71enne di Castelpoto. Salgono ancora i ricoveri

Dopo cinque giorni con zero decessi, nelle ultime 24 ore, purtroppo, nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento si sono registrate due morti. Si tratta di un 75enne di Ponte e un 71enne di Castelpoto, entrambi ricoverati da giorni nel padiglione Santa Teresa del Rummo. Nessuna dimissione, purtroppo, oggi e 44 persone ricoverate in totale come ieri. Ci sono quindi stati 2 nuovi ricoveri in più.

Per quanto riguarda i reparti covid, attualmente si registra un nuovo ricovero in terapia intensiva (6), 13 in sub intensiva pneumologica, 16 (3 in più rispetto a ieri) in Malattie infettive,8 in medicina d'urgenza, ed una persona in attesa nell'area dedicata Covid presso il Pronto Soccorso.