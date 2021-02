Pro Loco Samnium - Agenti di viaggio, pronti a collaborare Ieri incontro per stabilire una strategia comune

È tornato il sereno tra la Pro Loco Samnium di Benevento e l'Associazione 'Agenti di viaggio sanniti', dopo l'incontro avvenuto ieri, durante il quale si sono stabiliti unità di intenti e volontà di collaborazione tra le due associazioni, nel pieno interesse e sviluppo turistico del Sannio beneventano a cui entrambe appartengono e si sentono fortemente legate. Dopo il breve chiarimento sulle divergenze dei giorni scorsi, il Presidente della Pro Loco, Pino Petito e una delegazione dell'associazione hanno ribadito la volontà di proporre e promuovere pacchetti turistici attraverso i propri canali di competenza. La neo associazione delle agenzie sannite propone infatti alla Pro Loco una collaborazione per la promozione di pacchetti - viaggio locali, volti a far conoscere la città e la provincia di Benevento su tutto il territorio nazionale. Dal canto suo, la Pro Loco si rende disponibile e invita tutte le agenzie interessate a collaborare ad inviare alla seguente mail samniumbenevento@unplibenevento.it la propria programmazione sul Sannio entro il 19 febbraio. Sperando tutti in un futuro migliore per il turismo.