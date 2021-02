Covid. Liceo Rummo, alunno positivo 3 giorni di stop Benevento. Saranno attivate le lezioni in dad

Attività scolastiche in presenza sospese e avvio della dad da domenica e fino a sabato per il Liceo Scientifico Rummo di Benevento per la presenza di un caso covid di un alunno dell’Istituto.

“Costatata la necessità di attivare le procedure di sanificazione/disinfezione dell’aula di appartenenza dell’alunno e degli spazi e delle aule limitrofi – scrive la dirigente Annamaria Morante- considerato che i locali interessati sono limitrofi agli uffici di segreteria; dispone la sospensione in presenza delle lezioni di tutte le classi e delle attività amministrative nei giorni 11- 12-13 febbraio 2021, per consentire i lavori di sanificazione/disinfezione delle aree interessate. Le lezioni, come previsto dal nostro Piano per la Didattica Digitale Integrata, si svolgeranno per tutte le classi seguendo il regolare orario scolastico in modalità sincrona, utilizzando l’applicazione Google Meet tramite la piattaforma G-Suite in dotazione alla nostra scuola. Gli amministrativi svolgeranno il loro lavoro in modalità agile, ciascuno per il proprio ufficio,procedendo, ove necessario, con contatti telematici e telefonici con DS e DSGA . I tecnici resteranno a disposizione dei docenti per ogni forma di supporto digitale, nel rispetto degli orari regolari di servizio. I collaboratori scolastici saranno istruiti dal DSGA in ordine alla necessità di arieggiare e igienizzare tutti i locali nella giornata del 13 febbraio2021”.