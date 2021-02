Scuole, crescono contagi. Mastella: chiusura scelta difficile Domani incontro con i primi cittadini dei maggiori comuni del Sannio per una linea comune

“Ognuno non si prende le responsabilità e delega gli altri la cosa importante è decidere in piena coscienza e secondo elementi che abbiamo”.

Anche per Clemente Mastella è sembrato uno scaricabarile la scelta del governatore Vincenzo De Luca, in seguito al costante e crescente aumento dei casi registrati nelle scuole, di chiedere a Prefetti e sindaci di valutare per ogni singola realtà locale il passaggio alla didattica a distanza fino a marzo. Essenziale decidere, avverte però Mastella “Bisogna scegliere in piena coscienza e tenendo conto di tutti gli elementi. Il virus a Benevento è salito in quota con un aumento di più del 50% nelle ultime settimane. Ci sono tanti casi nelle scuole anche da noi. Non so ancora che faremo e domani ho fissato una riunione con i sindaci dei maggiori comuni della provincia per stabilire una linea comune”.

E poi Mastella aggiunge: “Qualsiasi decisione si prende sembra sballata, avevo detto di prolungare la scuola in estate, ora lo ha detto anche Draghi e sono insorti sindacati e insegnanti. Nessuno mette in discussione il lavoro fatto – puntualizza - ma ci sono giorni persi che occorre recuperare per mettersi in pari”.

E se per le scuole nessuna decisione è già stata assunta Mastella non ha dubbi: “Nessuno può immaginare che siano una sorta di deposito di bambini e sappiamo che chiuderle è un sacrificio. L'unico modo è vaccinare il mondo della scuola”.

Il sindaco, poi, si dice preoccupato per le varianti del virus e sulle polemiche dopo la chiusura, nello scorso fine settimana di Corso Garibaldi prosegue “Non possiamo assolutamente pensare che ci siano manifestazioni di carnevale come gli altri anni, né passerelle. Siamo in emergenza. Anche altri Paesi europei hanno indetto nuovi lockdown basta spavalderia”.