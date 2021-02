Asl: da domani iniziano vaccinazioni per ultra ottantenni Nel Sannio si conclude oggi prima fase. Da domani via a campagna per chi si è prenotato

Oggi l’Azienda Sanitaria concluderà la prima fase di vaccinazioni contro il Covid. “Da domani cominceremo a vaccinare le persone ultraottantenni che si sono registrate sulla piattaforma informatica regionale che ad oggi sono circa 10.000” - dichiara il Direttore Generale, Gennaro Volpe.

Le persone, aventi diritto, saranno convocate tramite la piattaforma regionale e prenotate in base alla residenza, presso la sede a loro più vicina.

“Oltre agli ambulatori dedicati presenti nelle cinque sedi distrettuali - spiega il DG- abbiamo ritenuto necessario attivare ulteriori punti vaccinali, per favorire una popolazione particolarmente fragile”.

Le vaccinazioni saranno effettuate presso gli ambulatori dei distretti come di seguito indicato:

Distretto Benevento, ambulatori di via Mascellaro e via Minghetti;

Distretto Montesarchio, ambulatori di Montesarchio e Sant’Agata de’ goti;

Distretto di Telese, ambulatori di Telese e Cerreto;

Distretto di San Giorgio, ambulatori di San Giorgio e Torrecuso

Distretto Alto Sannio, ambulatori di San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo e Morcone.



Le persone convocate, per ricevere il vaccino, dovranno portare con sé il modulo sottoscritto per il consenso alla vaccinazione e la scheda anamnestica (in cui sono indicate le informazioni relative allo stato di salute, al fine di valutare l'idoneità alla vaccinazione) che hanno precompilato al momento della registrazione nella piattaforma regionale.