Covid nel Sannio. Al San Pio morti un 79enne e un 80enne Si tratta di una persona di Montesarchio e un pensionato di Pomigliano d'Arco

Un 79enne di Montesarchio e un 80enne di Pomigliano d'Arco non ce l'hanno fatta a vincere la battaglia contro il Covid. Entrambi erano ricoverati presso i reparti dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Gli ultimi due di una lista troppo lunga di decessi dall'inizio della pandemia.

I pazienti positivi al covid-19 morti ad oggi al San Pio sono infatti 207 su complessive 854 persone trattate (casi sospetti 204 e accertati 650) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti in totale sono 399.

Sono 38 attualmente le persone ricoverate al San Pio. 5 i pazienti in terapia intensiva; 12 in sub intensiva pneumologica, 14 in Malattie infettive e 7 in medicina d'urgenza area covid.

Tre le persone dimesse nelle ultime 24 ore.