Vaccini, task force per aiutare gli over 80 Iniziativa in campo tra comune e associazioni di volontariato. L'appello del sindaco: vaccinatevi

Eliminare ogni possibile difficoltà per la prenotazione dei vaccini e per la loro somministrazione. E' l'intento della task force messa in campo dal comune di Benevento con l'Asl e le principali associazioni di volontariato per la campagna vaccinale degli over80 che partirà domani.

Lo ha spiegato in un incontro a Palazzo Mosti il sindaco Clemente Mastella chiarendo che da lunedì i cittadini potranno rivolgersi sia per prenotare la somministrazione del vaccino anti covid oppure chiedere ausilio e informazioni per i trasporti e/o servizi per il vaccino a Croce rossa italiana (allo 0824/314846 dalle 8 alle 18), Misericordia (0824/24069 – 9-13 e 14.30-18.30 – 333/8664467 dalle 9 alle 18), Protezione civile di Benevento (0824-43544 dalle 14.30 alle 18.30) la Polizia municipale (0824/772700 dalle 9 alle 13) e Assessorato servizi al cittadino (0824/772616 dalle 9 alle 13). Un'iniziativa per incentivare le iscrizioni che al momento sono ancora basse 10mila sugli oltre 24000 ultra 80enni nel Sannio, di cui 2900 persone a Benevento.

“Rispettando la libertà di scelta di ognuno - ha spiegato Mastella – vogliamo rendere più accessibile il servizio per gli anziani”. Oltre a ribadire che per ogni difficoltà ci si può rivolgere al suo numero personale il sindaco ha poi invitato a sottoporsi al vaccino “per raggiungere al più presto l'immunità di gregge e uscire dalla pandemia.

“Vorrei – prosegue – agire anche con una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione. Immagino un manifesto in cui siano i nipoti ad invitare i nonni a vaccinare rinnovando il patto tra generazioni.

Un'azione che è infatti fondamentale per l'intera comunità non solo per gli anziani. E' un gesto di partecipazione attiva della comunità istituzionale rispetto alla comunità civile”.