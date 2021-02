Giornata mondiale del malato, messa con Accrocca al S. Pio Il messaggio dell'azienda ospedaliera rivolto a coloro che soffrono

Nella Giornata Mondiale del Malato, che si celebra oggi, l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, desidera ribadire la "sua vicinanza a tutti coloro che soffrono e la sua missione a curare con cura”.

"Il sinonimo 'curare' - viene evidenziato dall'ospedale - non significa, infatti, semplicemente mettere in atto trattamenti per lenire le sofferenze fisiche e cercare di guarire il corpo da un’infermità, ma 'prendersi cura' dell’ammalato nella sua totalità psico-fisica, facendolo con empatia, che vuol dire compassione, ovvero patire con, essere coinvolti con amore. In occasione della ricorrenza odierna, presso la sala convegni dell’Azienda Ospedaliera è stata celebrata una santa messa, officiata da Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento".