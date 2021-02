Strada provinciale rischia di franare: domani sarà chiusa Nel territorio di San Giorgio la Molara: lo ha annunciato la provincia

Il Settore Tecnico della Provincia di Benevento comunica che il 12 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 verrà effettuato un intervento di rimozione materiale e messa in sicurezza di un versante che minaccia di franare sulla Strada provinciale n. 60 in territorio di San Giorgio la Molara in prossimità di via Piana dello Stallone. Per tale ragione quel tratto stradale verrà temporaneamente chiusa al traffico.