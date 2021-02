Pro loco: il Carnevale si trasferisce sul web Quest'anno l'evento diventa un contest fotografico sui social

Niente sfilata e nemmeno manifestazioni in piazza, ma la Pro loco 'Samnium' di Benevento ha deciso di non rinunciare al Carnevale 2021. Ed è così che l'evento quest'anno si trasferisce sul web. "A causa della pandemia da Covid-19 - spiega l'associazione - l’edizione 2021 del 'Carnevale Beneventano' sarà in versione online, visto che non possono esserci feste in piazza o assembramenti e precisamente diviene un contest video fotografico. Sarà infatti possibile pubblicare sulla pagina facebook 'Contest video- fotografico 'Carnevale Beneventano 2021', le foto dei bimbi e adulti in maschera fino a martedì 16 febbraio, quando, alle ore 15 ci sarà una diretta facebook sulla pagina con Pino Petito ed Emilio Spiniello per decretare i vincitori (categoria Senior e Junior) ovvero ‘La Maschera Più Bella’ (a tema libero e tema Covid). L'immagine che raccoglierà il maggior numero di like salirà sul podio virtuale ed avrà un riconoscimento".