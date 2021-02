Covid, ancora un decesso al San Pio Tra le corsie del nosocomio di Benevento ha perso la vita una donna di 78 anni di Paduli

Ancora un decesso tra le corsie dell'area Covid dell'ospedale San pio di Benevento. A perdere la sua battaglia contro il virus una donna di 78 anni, di Paduli. L'ennesima vittima della pandemia che porta il numero dei morti a 210 presso il nosocomio sannita. E rispetto a ieri aumentano anche i ricoveri con ben quattro nuovi casi che hanno bisogno delle cure dei sanitari dell'azienda ospedaliera di via dell'Angelo.

Cinque le persone in terapia intensiva, 12 in pneumologia e sub intensiva, 11 in malattie infettive, 10 in medicina d'urgenza e due persone ricoverate presso l'area covid dedicata al pronto soccorso.

Ben 34 i pazienti sanniti, sei invece quelli provenienti da altre province campane.